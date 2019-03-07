Vali Coşkun’dan, İl Genel Meclisi Üyelerine Teşekkür

Osmaniye’de, 31 Mart seçimleri ile görev sürelerini tamamlayacak olan İl Genel Meclisi Üyelerine, Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından teşekkür plaketi verildi. İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda düzenlenen programa, Vali Coşkun’un yanı sıra Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ve İl Genel Meclisi Üyeleri katıldı. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun konuşmasında, “5 yıl boyunca burada İl Genel Meclisi Üyesi arkadaşlarımızla birlikte mesai harcadık, iyi günümüzü, kötü günümüzü beraber geçirdik. İlimize, köylerimize gerekli olan yatırımları birlikte karar altına aldık ve bu kararları alırken oybirliği ile aldık. Meclisimizde çok şükür bir uyum vardı. Meclis üyelerimize çalışmalarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”diye konuştu. Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ise el ele vererek çok güzel hizmetler yaptıklarını belirterek, “Hep birlikte uyum içinde çalıştık. Belki aranızdan bazılarınız önümüzdeki dönem yine İl Genel Meclisi üyesi olarak devam edecekler, devam etmeyecek olanlar da vardır ama yine bu memlekete hizmet anlamında beraberce, hep birlikte koşturacağız. Bu vesile ile emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Vali Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, İl Genel Meclisinin bu ay yapacağı toplantılarla birlikte bu çalışma döneminin tamamlanmış olduğunu belirterek, “Bu toplantıda sizlerle bir araya gelerek şimdiye kadar ilimize yapmış olduğunuz hizmetlere teşekkür edelim istedik. İl Genel Meclisimiz ile birlikte ilimize ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetler hususunda uyumlu bir çalışma dönemi geçirdik. Bu nedenle başta İl Genel Meclisi Başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. İl Özel İdaresi olarak vatandaşlarımıza götürülen tüm hizmetlerde meclis üyelerimizin ve İl Özel İdaresi personelimizin emeği ve katkısı var. Dolayısıyla vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Temenni ediyorum ki aynı minvalde bu çalışmalar bundan sonra da devam edecektir.” diye konuştu. Vali Coşkun, konuşmasının sonunda önümüzdeki dönemde İl Genel Meclisine aday olmayan üyelere bundan sonraki hayatlarında sağlık ve afiyet, yeniden görev alacak İl Genel Meclisi Üyelerine de başarılar dileyerek sözlerine son verdi. Vali Coşkun’un konuşmasının ardından İl Genel Meclisi Üyeleri söz alarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Toplantının son bölümünde Vali Ömer Faruk Coşkun Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve İl Genel Meclisi Üyelerine plaket takdim etti. Günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile toplantı son buldu.

Haber:İbrahim EMÜL/ OSMANİYE