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Vali Coşkun'dan, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Vali Coşkun’dan, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret118 defa okundu

kategorisinde,09 Şub 2019 - 02:33 tarihinde yayınlandı
Vali Coşkun’dan, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni binasında hizmet vermeye başlayan İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti. Kurum Müdür Vekili Adem Alibekiroğlu tarafından karşılanan Vali Coşkun, ilk olarak birimlerde incelemelerde bulunup, yapılan çalışmalara hakkında bilgi aldı. Vali Coşkun, personele çalışmalarında kolaylıklar diledikten sonra İl Müdür Vekili Adem Alibekiroğlu’ndan detaylı bilgi aldı. Daha önceki hizmet binasının yetersiz kaldığını ve ihtiyaçları karşılayamadığını, bu nedenle içerisinde seminer salonu ve toplantı salonu da bulunan 5 katlı hizmet binasında hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Adem Alibekiroğlu, yeni hizmet binasında ülkemizde yaşayan yabancılara daha iyi hizmet verebileceklerini söyledi. Alibekiroğlu, Vali Coşkun’a verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Vali Ömer Faruk Coşkun ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünün yeni binasının hayırlı olmasını temenni ederek, “Eski binasından daha büyük olan yeni hizmet binamız daha kaliteli ve daha verimli hizmet verilmesine vesile olacaktır. İlimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

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