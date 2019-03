Vali Coşkun’dan İstiklal Marşının Kabulü Mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, istiklal marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Milletimiz; tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla, birbirine kenetlenerek yürüttüğü Kurtuluş Savaşını, tarihte eşine az rastlanır şekilde büyük bir zaferle sonuçlandırmıştır. İstiklal Marşı aziz milletimizin kahramanlık destanıdır.” dedi. İstiklal Marşını hakkıyla anlamanın, özümsemek için milli mücadele yıllarını çok iyi bilinmesi ve idrak edilmesi gerektiğinin altını çizen vali Coşkun, ” Milletimizin tarihini, milli şuurunu, ruhunu, ideallerini, hedeflerini yansıtan takdire şayan bir eserdir. Milli mücadele ruhu, milletimizin vatan sevgisi ve istiklal aşkı, en veciz ifadesini İstiklal Marşımızın mısralarında bulmuştur. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, azimle, inançla, büyük fedakârlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir. İstiklal Marşı, milli birlik ve beraberlik idealimizi en güzel biçimiyle vurgulayan bir mutabakat belgesi niteliği taşımaktadır. Aziz milletimiz kendisine armağan edilen bu eşsiz marşın her bir kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi sürdürecek; mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edecektir. Mehmet Akif Ersoy’un karakter timsali olan kişiliği, millet sevgisi, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı her zaman Yüce Türk Milletine rehber olmaya devam edecektir. Yüksek ahlakı, örnek kişiliği, mücadele azmi, millet sevgisi ve bağımsızlık aşkı; Mehmet Akif’in Milletimizin gönlünde taht kurmasını sağlamıştır. Maneviyatı, edebiyatı ve duyguları en güzel şekilde harmanlayarak İstiklal Marşımızda ifade eden milli şairimizin kişiliği ve dizeleri; vatanımızın bütünlüğüne ve milletimizin birliğine yönelik menfur saldırı ve emelleri, milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek bertaraf etmemizde en büyük destekçimiz olacaktır.” dedi.

