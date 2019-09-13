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Vali Coşkun’dan Jandarma Komutanına hayırlı olsun ziyareti81 defa okundu

kategorisinde,13 Eyl 2019 - 16:40 tarihinde yayınlandı
Vali Coşkun’dan Jandarma Komutanına hayırlı olsun ziyareti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Mardin İl Jandarma Komutan Yardımcılığından Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na atanarak görevine başlayan Kıdemli Albay Zafer Tombul’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Jandarma Komutanlığı önünde Jandarma Albay Zafer Tombul tarafından karşılanan Vali Coşkun, ilk olarak tören mangasını selamladı. Ardından Şeref Defterini imzalayan Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi. Jandarma Albay Zafer Tombul ise Vali Coşkun’a nazik ziyareti nedeniyle teşekkür etti.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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