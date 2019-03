Vali Coşkun’dan Kadınlar Günü Mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten, gönüllerde her zaman müstesna bir yere sahip olan kadınların, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik eden Vali Coşkun, “Toplumun temeli aile, ailenin temeli kadındır. Kadınlarımız her daim hak ettikleri konumda, ailenin ve toplumun merkezinde yer almışlardır. Eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla Türk Milleti’nin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır. Bizim inancımıza göre ‘anne’ kimliğiyle ayaklarının altına cennet serilen kadına medeniyetimiz gösterilmesi gereken en yüksek değeri bahşetmektedir.” dedi. Türk kadınının tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerinde daima en ön safta yer aldığını vurgulayan vali Coşkun, “Kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman da vatanın kurtuluşunda görev üstlenerek, geride asla unutulmayacak, günümüz kadınlarına rehber olacak bir miras bırakmışlardır. Aziz Hemşerilerim, aile kurumunun temel taşı, kültürümüzün temsilcisi ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkân sağlayacak şartları hazırlamanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Devlet olarak kadına şiddet meselesi başta olmak üzere mevcut sorunlarla kararlı biçimde mücadeleye devam edeceğimizi, kadınlarımızın hayat şartlarını daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğimizi, kadınlarımızın her alanda varlık göstermeleri hususunda kendilerine destek olacağımızı özellikle vurgulamak istiyorum.” şeklinde açıklamada bulundu

