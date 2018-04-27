Vali Coşkun’dan Mimar Sinan Mahallesi’ne ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığını ziyaret edip, vatandaşla da sohbet etti. Vali Coşkun’un ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da yer aldı. Mahalle Muhtarı İsmail Kara ile bir süre görüşen Vali Coşkun, yapılan çalışmalar ve Mahalle hakkında bilgi aldı. Vali Coşkun, mahalle sakinleri tarafından muhtarlara iletilen ya da muhtar tarafından tespit edilen sorun, talep ve ihtiyaçları dinlemek üzere zaman zaman muhtarlıkları ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Dile getirilen sorun ve talepleri birlikte istişare ederek, çözüm için hep birlikte gayret göstereceğiz. Amacımız ilimizin her mahallesinde vatandaşlarımızın en iyi yaşam koşullarında hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Tüm kurumlarımızla birlikte bu yönde çalışıyoruz” dedi. Mimar Sinan Mahalle Muhtarı İsmail Kara, Vali Ömer Faruk Coşkun’a, ziyareti nedeniyle, tüm mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet eden Vali Coşkun, Muhtar İsmail Kara’ya çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretine son verdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE