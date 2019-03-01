Vali Coşkun’dan, minik Kur’an Kursu öğrencilerine ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Karayiğit 4-6 Yaş Kur’an Kursu ile Selahaddin Eyyubi Camii Kozanoğlu 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerini ziyaret etti. İnceleme ve denetlemelerde bulunan Vali Coşkun’a İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu da eşlik etti. İlk olarak Karayiğit 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nu ziyaret eden Vali Coşkun, çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra Kurs öğreticisi Dursel Alın’dan bilgi aldı. 4-6 yaş grubu öğrencilere eğitim verdiklerini ifade eden Alın, sabah grubunda 16, öğleden sonra grubunda ise 15 öğrenci bulunduğunu kaydetti. Kursun geçtiğimiz yıl açıldığını belirten Dursel Alın, programlarında haftada 12 saat değerler eğitimi, 6 saat de Kur’an-ı Kerim eğitiminin yer aldığını söyledi. Velilerin memnuniyetlerini dile getirdiklerini ve Kursa yoğun bir talep olduğunu söyleyen Alın, her ay çocuk eğitimi üzerine okudukları bir kitabın velilerle değerlendirmesini yaptıklarını, bu konuda da güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti. Programının devamında Selahaddin Eyyubi Camii Kozanoğlu 4-6 Yaş Kur’an Kursu’na ziyaretini gerçekleştiren Vali Coşkun, ilk olarak öğrencileri ziyaret etti. Çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Coşkun, çocuklarla tek tek ilgilenerek, “Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum, hepiniz çok başarılısınız. Başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi. Vali Coşkun, daha sonra kurs yöneticisi Miyase Poyraz’dan bilgi aldı. 4-6 yaş grubu olmak üzere, sabah grubunda 16, öğleden sonra grubunda ise 15 öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Poyraz, haftada 12 saat değerler eğitimi, 6 saat de Kur’an-ı Kerim eğitimi verilen kursta, drama ve görsellerle çocuk psikolojisine uygun bir şekilde eğitim verildiğini, çocukların en iyi şekilde yetişmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Her iki Kur’an Kursu’nun personellerini yaptıkları güzel çalışmalar ve gösterdikleri gayret nedeniyle tebrik eden Vali Coşkun, “Bu tür hizmetler çoğu zaman fedakârlık gerektiren görevler. Gördüğümüz üzere sizler de bu anlamda üzerinize düşeni fazlasıyla yapıyor ve çocuklarımızın iyi yetişmesi için gayretle çalışıyorsunuz. Emeğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Temenni ediyorum ki hepimizin gayretleri ile yavrularımız geleceğe sağlam temeller üzerinde hazırlanırlar ve ülkemize, milletimize faydalı iyi birer insan olarak yetişirler” dedi.

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