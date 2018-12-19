Vali Coşkun’dan okullara ziyaretleri

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Atatürk Anadolu Lisesi ve 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti. Her iki okulu ziyareti sırasında okul müdürlerinden öğrenci ve öğretmen sayısı, okulların ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi alan Vali Coşkun, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitimde daha ileri bir noktaya gelmek için çalıştıklarını, bu noktada öğretmenlerin fikir ve görüşlerinin önemli olduğunu ifade eden Vali Coşkun, “Eğitimin en önemli paydaşları; okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul aile birlikleri. Eğer bu paydaşlar arasında iletişim güçlü ise eğitimde akademik başarı daha ileri saflara taşınıyor. Elbette her şey akademik başarıdan ibaret değil. Evlatlarımızın öncelikle devletine milletine bağlı iyi birer insan olarak yetişmesi gerekiyor.” diye konuştu. Sözlerinin ardından öğretmenler tarafından dile getirilen görüş ve önerileri dinleyen Vali Coşkun, öğretmenlerin büyük bir fedakârlık ve özveri ile çocuklarımızın yetiştirilmesi için çalıştıklarını belirterek, tüm öğretmenlere emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti. 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulunu ziyareti sırasında bahçede beden eğitimi dersi yapan öğrencilerle sohbet eden Vali Coşkun, ayrıca sınıflarında ders işleyen öğrencileri de ziyaret etti. Öğrencilere sorular soran Vali Coşkun, çocuklara başarılar dileyerek ziyaretine son verdi.

Haber: İbrahim Emül – Osmaniye