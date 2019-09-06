Vali Coşkun’dan Osmaniye Esnaf Odaları Birliğine ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. Birlik Başkanı Murat Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Vali Coşkun, daha sonra onlarla bir süre sohbet etti. Esnaf Odası Başkanları kendi sektörlerindeki sorun ve taleplerini Vali Coşkun’a iletti. Başkan Murat Yalçın’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ömer Faruk Coşkun, Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Yalçın, tüm üyeleri adına, Vali Coşkun’a nazik ziyareti için teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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