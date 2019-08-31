Vali Coşkun’dan Osmaniyespor FK’ya ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2019-2020 futbol sezonu ilk maçı öncesinde antrenman yapan Osmaniyespor Futbol Kulübü takımının oyuncularını sahada ziyaret etti. Futbolcularla bir süre sohbet eden Vali Coşkun, futbolculara, teknik heyete ve kulüp yöneticilerine başarı dileklerini iletmek için ziyaretini gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Yeni sezonda futbolcularımıza başarılar diliyorum. Bizlerin ve tüm Osmaniyelilerin duaları her zaman sizinle. Sizler sahada ter dökerken bizler de sahanın dışında sizlerin başarısı için gerekli altyapıyı oluşturmak için ilgili arkadaşlarımızla çalışarak ter dökeceğiz. Futbolcularımızla, teknik heyetimizle, başkanımız ve yönetimimizle, taraftarlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde bu sezon güzel bir başarı yakalayacağımıza inanıyorum. Hepinizi şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” dedi. Takımın Teknik Direktörü Mehmet Seçkin ziyareti nedeniyle Vali Coşkun’a tüm oyuncuları adına teşekkür ederek, “Sizlere ve Osmaniye halkına layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan şüpheniz olmasın.” diye konuştu. Antrenmanı izleyen Vali Coşkun, ziyaretinin sonunda futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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