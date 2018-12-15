Vali Coşkun’dan Osmaniyesporlu sporculara moral ziyareti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniyespor Futbol Kulübü takımının oyuncularını antrenman sahasında ziyaret etti. Futbolcularla bir süre sohbet eden Vali Coşkun, “Futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve kulüp yöneticilerimizi ziyaret ederek başarı dileklerimi kendilerine iletmek istedim. Son iki haftada takımımız galip geldi. Temennimiz bu galibiyet serisinin bu hafta da devam ettirilmesi ve sezon sonunda da Osmaniyespor’un şampiyon olması. Futbolda takımların zaman zaman inişleri ve çıkışları olabilir bunu olağan karşılamak gerekir. Önemli olan futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yönetimimiz ile taraftarımızın kenetlenmesi birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilmesidir. Kulüp Başkanımız Mustafa Baştuğ Bey takımımızın başarısı için her türlü desteği veriyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik ruhu içerisinde hareket etmek suretiyle takımımızın başarıya ulaşacağına olan inancım tamdır. Takımımıza önümüzdeki maçta ve sonraki bütün maçlarda başarılar diliyorum.” dedi. Takımın Teknik Direktörü Recep Aydemir, Vali Coşkun’a takımın tüm oyuncuları adına teşekkür ederek, “Sayın Valimizin ziyareti bize güç verdi, kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Ziyaret sırasında Vali Ömer Faruk Coşkun’a üzerinde isminin yazılı olduğu 80 numaralı forma hediye edildi. Antrenmanı izleyen Vali Coşkun, ziyaretinin sonunda futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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