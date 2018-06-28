Vali Coşkun’dan pazar esnafı ziyareti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Çarşamba Pazarını ziyaret etti. Pazar esnafı ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, esnafa “bol bereketli kazançlar” temennisinde bulundu. Alışveriş yapan vatandaşların hatırlarını soran Vali Coşkun, kendisine iletilen talepleri de dinledi. Fırsat buldukça vatandaşlarla bir arada olmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Coşkun, “Vatandaşlarımız zaman zaman bizi ziyaret ediyorlar, biz de fırsat buldukça onları mahallelerinde ya da iş yerlerinde ziyaret ederek varsa sorunlarını dinliyor, çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Bugün de Çarşamba Pazarında hem esnafımız hem de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Tüm esnaflarımıza ‘bol, bereketli kazançlar’, vatandaşlarımıza da ’iyi alışverişler’ diliyorum.” dedi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Vali Coşkun’a teşekkür ettiler.

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