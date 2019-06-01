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Vali Coşkun'dan Ramazan Bayramı mesajı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Vali Coşkun’dan Ramazan Bayramı mesajı9 defa okundu

kategorisinde,01 Haz 2019 - 13:57 tarihinde yayınlandı
Vali Coşkun’dan Ramazan Bayramı mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Mübarek Ramazan-ı Şerifi geride bırakarak, küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği, uzaktakilerin sevdiklerine kavuştuğu bir bayrama daha erişmenin mutluluğunun yaşandığını söyledi. Mesajında, bayramların, akıp giden zaman içinde, gitgide uzaklaşan nesilleri yeniden bir araya getirip bağlayan kadim düğümler gibi olduğunu vurgulayan Vali Coşkun, “Huzur ve saadet membaı bayramlarımız, bizi birbirimize yaklaştıran, kardeşliği pekiştiren ortak istikamete yönlendiren ve manevi halesiyle hepimizi kuşatan kutlu birer vesiledir. Bu bayramda en büyük temennimiz, huzurumuzun, kardeşliğimizin ve mutluluğumuzun daim olması, Ramazan ayı boyunca olduğu gibi sofralarımızdan bereketin eksik olmamasıdır. İnanıyorum ki kalplerimize huzur taşıyan bu kutlu günlerin maneviyatı ve hep bir ağızdan ettiğimiz dualar; insanlığın kalbine rahmet, coğrafyamıza sükûnet, ülkemize de bereket getirecek bir vesile olacaktır.” dedi. Mesajının devamında Osmaniyeli hemşerilerine seslenen Vali Coşkun şöyle devam etti: “Bayramlar bir olmanın, paylaşmanın, dayanışmanın, ortaklaşmanın samimiyetle hissedildiği ve yaşandığı müstesna zamanlardır. Bayram sevincimizi, yaşlılarımızla, yoksul ve düşkünlerimizle de paylaşmayı asla ihmal etmeyelim, sevinçte de kederde de onlarla birlikte olduğumuzu gösterelim. Aynı şekilde, şehitlerimizin yadigârlarını, ailelerini, çocuklarını, kahraman gazilerimizi, yetimlerimizi de unutmayalım. Bayram seyahatlerinde, trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli, daha duyarlı olalım. Uykusuz ve yorgun yola çıkmayalım. Bayram sevincimizi gölgeleyecek, bu sevincimizi acıya dönüştürecek tutum ve davranışlardan özellikle kaçınalım.Bu duygularla siz aziz Osmaniyeli hemşerilerimin, Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, Cenab-ı Hak’tan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

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