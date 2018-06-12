Vali Coşkun’dan Ramazan Bayramı mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bütün Müslümanların hasretle beklediği bir ramazan bayramına daha kavuşmanın sevinci ve mutluluğu içerisinde olunduğunu belirten Vali Coşkun, “Bayramlar, manevi kıymetinin yanında bizi biz yapan hasletlerimizi pekiştirdiğimiz, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygu ve düşüncelerle buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz, kardeşlik iklimini derinden teneffüs ettiğimiz müstesna günlerdir. İyilik ve güzelliklerin filizlendiği bayramlar, aynı zamanda millet olma şuuruna ermenin, bizleri bir arada tutan değerleri geliştirmenin vesilesidir.Milletimizin köklü tarihinden ve zengin kültüründen aldığı bu değerlere sahip çıkarak geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Toplumsal yapımızı güçlendiren bayramların getirdiği barış, huzur, kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli ve bu anlamlı günleri ruhuna uygun şekilde değerlendirmeliyiz.” dedi. Vali Coşkun mesajının devamında şunları kaydetti: “Bayram vesileyle kimsesiz, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı hatırlamanın, devletin sosyal hizmetlerinden faydalanarak huzurevlerinde yaşamını sürdüren yaşlılarımız ile çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında korunmaya muhtaç çocuklarımızı, aziz vatanımız için canlarını feda eden şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ziyaret ederek bayram sevincini onlarla birlikte yaşamanın hepimiz için insanlık görevi olduğunu unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle,Ramazan Bayramının başta bütün insanlığa, İslam âlemine, ülkemize ve Osmaniye’mize hayırlar getirmesiniz temenni ediyor, bu bayramın vefa ve sadakatin en güzel örneklerinin sergilendiği bir bayram olmasını diliyorum.”

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