Vali Coşkun’dan, şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, Şehit polis memuru Tahir Toka, Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Etiz, Şehit Piyade Er İbrahim Kaçar’ın ailelerini ve Kıbrıs Gazisi Emin Macık’ı evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı. Şehit aileleri ve Kıbrıs Gazisi ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, “Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz bizlere birer emanettir. Bu nedenle şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi sık sık ziyaret ediyoruz; onlarla sohbet ediyor, bir dilekleri ya da sıkıntıları varsa çözmek için gayret gösteriyoruz.” diye konuştu. Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını, gönüllerinin ve kapılarının onlara daima açık olduğunu da vurgulayan Vali Coşkun, “Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi ve hayatta olmayan gazilerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyor, uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum.” dedi. Ziyaretler sırasında, şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Şehit aileleri ve Kıbrıs Gazisi, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşine nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.

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