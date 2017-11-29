Vali Coşkun’dan Şekerdere ve Dereli köylerine ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, merkeze bağlı Şekerdere ve Dereli köylerini ziyaret ederek köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Vali Coşkun, köy ziyareti öncesinde, bir zeytin fabrikasında incelemelerde bulunarak, tesis sahiplerinden bilgi aldı. Vali Coşkun, tesis sahiplerine bol, bereketli kazançlar dileyerek ziyaretlerini sonlandırdı. Vali Ömer Faruk Coşkun, zeytin tesislerinde yaptığı incelemelerin ardından, ilk olarak Dereli daha sonra da Şekerdere Köylerini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Dereli Köyü Muhtarı İlhami Taş ve Şekerdere Köyü Muhtarı Ali Kama’dan bilgi alan Vali Coşkun, ilçe ve köyleri mümkün olduğunda sık ziyaret etmeye gayret ettiklerini ifade ederek, “Köy sakinlerimizi, köylerinde ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini ilk ağızdan dinlemek istedik. İletilen talepleri değerlendirmeye alıyoruz ve ilk olarak acil çözüm gerektirenler olmak üzere, her biri için çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Hedefimiz, ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın mümkün olan en iyi koşullarda hayatlarını sürdürmeleridir. Tüm kurumlarımızla birlikte bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz.” diye konuştu. Vali Coşkun, her iki köyü ziyareti sırasında köy sakinlerini tek tek dinledi. Sorun ve taleplerini dile getiren Dereli ve Şekerdere köylerinin sakinleri Vali Coşkun’a köylerine kadar gelerek sorunlarını dinlediği için teşekkür ettiler. Şekerdere Köyündeki Şehit Zinnur Ezim İlkokulunu da ziyaret eden Vali Coşkun, okulda incelemelerde bulundu. Okulun öğretmen ve öğrencileri ile de bir süre sohbet eden Vali Coşkun, öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Coşkun, ziyareti sırasında, okula adını veren Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim’in ailesi ile de bir süre görüşerek, Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi. Vali Coşkun’a, Şekerdere Köyü ziyareti sırasında köy sakinleri tarafından Türk Bayrağı hediye edildi. Bayrağı öperek alan Vali Coşkun, köy sakinlerine teşekkür etti.

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