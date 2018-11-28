Vali Coşkun’dan, seracılık kursuna ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, beraberinde Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ile birlikte, Suriyelilere yönelik açılan Seracılık Kursunu ziyaret etti. Cevdetiye Kasabasında bulunan sera alanında incelemelerde bulunan Vali Coşkun, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 6 gruptan oluşan ve ilki 24 eylülde açılan Seracılık kurslarının “Osmaniye Kampındaki Suriyeli Mültecilerin Mahsul Üretimine Destek Amaçlı Acil Yardım Projesi” kapsamında düzenlendiği kaydedildi. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) tarafından fonlanan proje, Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü ve Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğinde yürütülmekte. Cevdetiye Beldesindeki kampta yaşayan mültecilere yönelik açılanseracılıkkurslarında kursiyerler hem teorik ve hem de pratik eğitim alacak. Mülteciler, uygulamalı eğitimleri Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kurum arazisi üzerine inşa edilen 8 dekarlık alanda, enstitünün teknik personelleri nezaretinde alacak. Proje sonunda sebze yetiştirmeyi öğrenen kursiyerler sebze ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra mesleki nitelik kazanarak işgücüne dahil edilmiş olacaklar.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE