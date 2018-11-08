Vali Coşkun’dan, ‘Sıfır Atık’ projesinin uygulandığı anaokuluna ziyaret

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, ‘Sıfır Atık’ projesinin uygulandığı Ayşe Aybaba Anaokulu’nu ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Müdür Yardımcısı Mılla Katık ve Şube Müdürü Saffet Sarıdağ da yer aldığı ziyaret sırasında Vali Coşkun’a proje hakkında bilgi verildi. Okul Müdürü Nuray Güvel, Okul bahçesine kâğıt, plastik, cam, metal atıkların ve atık pillerin toplandığı geri dönüşüm kutuları konulduğunu, öğrencilerin atıkları bu kutulara attığını ayrıca velilere de sıfır atık konusunda bilgilendirme semineri verildiğini söyledi. Daha sonra Okulun Müdür Yardımcısı Cebrail Yıldırım Sıfır Atık konulu kısa bir bilgilendirme sunumu yaparak, projenin uygulanması hakkında bilgi verdi. Vali Ömer Faruk Coşkun, projenin uygulanmasında emeği ve katkısı olan herkesi tebrik ederek, “Biz de Valilik kompleksimizin tamamında sıfır atık projesini hayata geçiriyoruz.” diye konuştu. Öğrencilerin kullanılabilir atıklardan yaptıkları oyuncakları ve etkinlik çalışmalarını da inceleyen Vali Coşkun, sınıfları da ziyaret ederek küçük öğrencilerle sohbet etti. /İbrahim EMÜL

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