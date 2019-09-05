Vali Coşkun’dan yapımı tamamlanan okulda inceleme

Osmaniye Valisi Coşkun, aynı binada yer alan Çamlıkevler İlkokulu ve Şehit Çağrı Doğan Ortaokulu’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Coşkun, ziyareti sırasında inşaatı yeni tamamlanan okul hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’tan bilgi aldı. İl Müdürü Aydın Albak, Valiliğin Temel Eğitim Yatırımları çerçevesinde 24 derslikli olarak inşa edilen okulun 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete açılacağını ifade ederek; okulda anasınıfı, fen laboratuarları, müzik ve resim atölyeleri, spor sahası, çok amaçlı toplantı salonu bulunduğunu kaydetti. Vali Coşkun incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Modern bir şekilde inşa edilen okulumuzun, Osmaniye’mize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu. Vali Coşkun, okulun yapılmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

































