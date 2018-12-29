Vali Coşkun’dan Yeni Yıl Mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakıp, umut ve heyecanı canlı tutarak yeni bir yıla daha birlikte girmenin mutluluğunun yaşandığını vurgulayan Vali Coşkun, “Öncelikle 2019 yılının ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, yeryüzünde barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Yeni yılın önceki yıllardan daha bereketli, huzurlu, sağlık ve mutluluk içinde geçmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olmasını gönülden temenni ediyorum.” dedi. Geride bırakılan yılda olduğu gibi, 2019’da da başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle tam bir işbirliği ve dayanışma içinde Osmaniye’yi birçok alanda cazibe merkezi olan bir şehir haline getirmeye yönelik çalışmalara aynı azim, kararlılık ve heyecanla devam edeceklerini kaydeden Vali Coşkun, “Ülke ve millet olarak amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında el ele, omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe huzura, barışa olan inancımızı tazeleyerek, ülkemizi ve Osmaniye’mizi hak ettiği noktaya taşımaktır. Yeni yılın birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz, kardeşliğimizi daha güçlü hale getirdiğimiz, yaşadığımız bütün olumsuzluklar karşısında birbirimize daha çok kenetlenmeyi başardığımız, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabalarımızı yeni başarılarla taçlandırdığımız, küresel ve bölgesel ölçekte ülkemizin yıldızının daha da parlayacağı bir yıl olacağından hiç şüphe duymamaktayız.” diye konuştu. Bölgede yaşanan savaşın neden olduğu acı ve gözyaşının dinmesi, zulmün ve vahşetin sona ermesi ve bütün bunların yerini barış, huzur ve refah iklimine bırakması, yeni dönemdeki en büyük dilek ve temennisi olduğunu ifade eden Vali Coşkun şöyle devam etti: “Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, sağlık, huzur, barış, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, ülkemiz ve milletimizin emniyeti için yurtiçinde ve yurtdışında görev yapan kahraman Güvenlik Kuvvetlerimize Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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