Vali Coşkun’dan yılın ilk doğan bebeklerine altın

Osmaniye’de, 2019 yılının ilk bebeklerine Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından altın takıldı. Osmaniye’de yeni yılın ilk saatlerinde biri kız 2 bebek dünyaya geldi. Vali Ömer Faruk Coşkun, yeni yılın ilk saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesini ziyaret etti. Beraberinde Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile birlikte hastane ziyaretini gerçekleştiren Vali Coşkun, ilk olarak Acil Servisteki hastaları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Coşkun ziyareti sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve Hastane Başhekimi Op. Dr. Tamer Gülsur’dan bilgi aldı. Daha sonra Hastanenin Kadın Doğum servisine geçen Vali Coşkun, yeni yılın ilk saatlerinde doğan 2 bebeği ziyaret etti. Osmaniye Devlet Hastanesinde saat 00.10 sularında Sultan ve Mehmet Topal çiftinin ikinci çocukları olarak dünyaya gelen ve aynı saatlerde Zehra ve Mustafa Birgül çiftinin üçüncü çocukları olarak doğan yılın ilk bebeklerine sağlıklı mutlu ve huzurlu bir ömür dileyen Vali Coşkun, minik bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler verdi. Doğum servisindeki diğer hastalara da geçmiş olsun dileklerini ileterek hediyeler veren Vali Coşkun, “Yılın ilk saatlerinde Hastanemizde yatan hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve ilimizde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerine sağlık dilemek için ziyaretimizi gerçekleştirdik. Tüm hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum. Dünyaya gelen tüm bebeklerimize sağlıklı ve mutlu bir gelecek temenni ediyorum” diye konuştu. Hastanede görevli personelin de yeni yıllarını kutlayan Vali Coşkun, ziyaretinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesinden ayrıldı.

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