Vali Coşkun’dan Zafer Bayramı mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümünün, büyük bir milli gurur ve heyecanla kutlandığını söyledi. Vali Coşkun mesajında, “30 Ağustos, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz” dediği gibi, bağımsızlık ve hürriyetimize kastetmek isteyenlerin karşısında dimdik durduğumuz ve bu duruşla bir kez daha dünya milletlerine örnek ve kurtuluş ümidi olduğumuz gündür.” dedi. Necip Türk milletinin, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1919’da Samsun’da başlattığı istiklal mücadelesinin, en zor şartlara ve imkânsızlıklara rağmen büyük bir kahramanlık destanı yazılarak 30 Ağustos günü zaferle sonuçlandığını belirten Vali Coşkun, “30 Ağustos, esaret zincirine vurularak yok edilmek istenen bir milletin ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla başlattığı ve yedi düvele karşı verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Meydan Muharebesi’nde kazandığı zaferle Anadolu’yu vatan yapan asil Türk milleti, yine bir 26 Ağustos günü başlattığı ve 30 Ağustos 1922’de kazandığı bu zaferle Anadolu’nun ebediyen bir Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan etmiş ve ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecini başlatmıştır. Aziz Milletimizin varlığına ve birliğine yönelik tehditler bugüne kadar hiç eksilmemiştir. Küresel bir aklın organize ettiği darbeler, dışarıdan desteklenen terör örgütlerine karşı yıllardır verdiğimiz mücadele, Çanakkale ve 30 Ağustos ruhunu her zaman canlı tutmaya mecbur olduğumuzun açık göstergesidir. Tarihte hiçbir dönem dayatma ve sömürüyü kabul etmeyen bir milletin fertleri olarak bugünkü mevcudiyetimizin yegâne dayanağı top tüfek değil iman ve vatan sevgisini oluşturan bu ruhtur.Bu ruhun bizde oluşturduğu vatan ve bayrak sevgisi var oldukça şer odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bizler, ülkemizi ve milletimizi bölmeyi amaçlayanlara karşı canları pahasına “Dur!” diyen şehitlerimize layık olma gayreti içinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Yarının sahipleri olacak evlatlarımıza her alanda gelişmiş bir Türkiye bırakmanın mücadelesini sonuna kadar vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”dedi. Vali Coşkun mesajının sonunda şunları kaydetti: “Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum.”

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