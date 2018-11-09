Vali Coşkun’un 10 Kasım Atatürk’ü Anma mesajı

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 80’inci yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Vali Coşkun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Aziz Türk Milletinin bağrından çıkmış, milleti için, milleti ile birlikte başlattığı bağımsızlık mücadelesinde, cephede kahramanca mücadele eden bir büyük komutan, Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan ve Türk Milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan bir liderdir.” dedi. Ömer Faruk Coşkun, emperyalist devletlere karşı verilen istiklal mücadelesinin hazırlayıcısı ve uygulayıcısı olarak tarihe geçen Atatürk’ün anıldığı 10 Kasım’ın, Türk Milleti için anma günü olduğu kadar sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği, eşsiz bir eser olan Cumhuriyetin erdemlerini hayatta etkin kılınması gerektiğini hatırlatan bir gün de olduğunu vurguladı. Atatürk’ü anmak kadar anlamanın da çok önemli olduğunun altını çizen Vali Coşkun şöyle dedi: “O’nu anlamak “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” diyerek millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan ve “En büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi, daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmek; O’nun kendi deyimi ile “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine” çıkarmakla mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 80. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, şükranla ve minnetle anıyor, saygılar sunuyorum.” /İbrahim EMÜL

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