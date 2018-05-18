Vali Coşkun’un 19 Mayıs Mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Coşkun, yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 99’uncu yıldönümünün onur ve gururunun yaşandığını söyledi. Bugünün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük eden kurtuluş savaşının başlatıldığı gün olduğunu vurgulayan Vali Coşkun, “Samsun’dan yola çıkan milli mücadele; Amasya’da milletin azim ve kararlılığını ilan etmiş, Erzurum’da vatanın parçalanamayacağını duyurmuş, Sivas’ta manda ve himayeyi reddederek Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ni kurmuştur. 19 Mayıs 1919, aziz Türk Milletinin emperyalizmin dünya için öngördüğü düzene milletçe başkaldırdığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya istiklal, ya ölüm’ ifadesi ışığında milli egemenliğe dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının hayata geçirildiği gündür. 19 Mayıs 1919, yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir düşmüş bir milletin, vatanını sahiplenerek istikbalini yeniden inşa etmeye başladığı kutlu bir gündür.” 19 Mayıs’ın, Atatürk’ün gençliğe verdiği önem ve değerin sembolü olduğunu ifade eden Vali Coşkun, şunları kaydetti: “Bizlerde gençliğimize güveniyor, onların yüzündeki ışıltıda her geçen gün güçlenen ülkemizin geleceğini görüyor, ecdadının kanlarıyla sulayıp canları pahasına koruduğu bu vatan topraklarını en kutsal emanet bilip, canları pahasına koruyacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, bütün hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

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