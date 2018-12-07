Vali Coşkun’un eşinden Şehit ailelerine ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor. Sevilay Coşkun, beraberinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Hamit Coşkun’un eşi Emine Hilal Coşkun ile birlikte Şehit Özel Harekat Polisi Mehmet Karacatilki ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek’in ailelerine ziyaret ederek bir süre görüştü. Adıyaman’da bölücü terör örgütlerince düzenlenen silahlı saldırı sonrası çıkan çatışmada Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek’in anısına anne ve babası Emine ve Necati Tekerek’e, üzerinde şehidin resmi bulunan Türk Bayraklı tablo hediye edildi. Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Şehit eşi Halime Karacatilki ve şehit annesi Emine ve baba Necati Tekerek, Vali Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun’un eşi Emine Hilal Coşkun’a teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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