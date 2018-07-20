Vali Coşkun’un köy mesaisi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, merkeze bağlı Tehçi, Şekerdere ve Çona köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık ile birlikte gezilerini sürdüren Vali Coşkun, köyün nüfusu, geçim kaynakları ve eğitim durumu hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Halkın sorunlarını ya da taleplerini yerinde görmek için ziyaretlerini gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Coşkun, “Bizim, tüm kurumlarımız ile birlikte yaptığımız çalışmaların amacı, ilimizin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam koşullarını en iyi hale getirmektir. Bu nedenle mümkün olduğunca sık sık ilçelerimizi ve köylerimizi ziyaret ediyor ve vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bize iletilen tüm sorunları, talepleri değerlendirmeye alıyoruz ve imkânlarımız ölçüsünde çözmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz.” diye konuştu. Ziyaretleri sırasında köy sakinleri ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, misafirperverliklerinden dolayı köy sakinlerine teşekkür etti. Tehçi köyünü ziyareti sırasında, okuma yazma kursunu tamamlayan bir kursiyere belgesini de veren Vali Coşkun kursiyeri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Ziyaret ettiği tüm köylerde çocuklarla özel olarak ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Coşkun, onlara satranç takımı, kitap ve oyuncak hediye etti. Köylerdeki esnafları da dükkânlarında ziyaret eden Vali Coşkun, esnaflarla bir süre sohbet ederek bol bereketli kazançlar temenni etti. Vali Coşkun, ziyaretleri sırasında Merkez Şekerdere köyü ile Düziçi ilçesi Selverler, Karagedik köylerini birbirine bağlayan grup yolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, grup yolunda İl Özel İdaresi tarafından ikinci kat asfalt çalışmasının yapıldığını ve çalışmaların çok kısa bir sürede tamamlandığını söyledi. Son olarak ziyaret ettiği Çona köyünde bir taziye evini de ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, merhumun yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Ziyaret sırasında İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu da Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

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