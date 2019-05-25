Vali eşinden Halk Eğitim Merkezi Kurslarına ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, Yahya Mazlum Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde ve Osmaniye Belediyesi OBEM binasında açılan kursları ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’ın eşi Fatma Albak, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz’un eşi Behiye Öznavruz ve Hayat Boyu Öğrenmeden sorumlu Şube Müdürü Hacı Ahmet Kavun’un da yer aldığı ziyarette Sevilay Coşkun, Kurum Müdürü Vedat Güngör’den kurslar hakkında bilgi aldı. Sevilay Coşkun, devam eden keçe aksesuarları, filografi, kadın üst giysileri dikimi ve çocuk gösteri giysileri dikimi kurslarını ziyaret ederek öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerle de bir süre sohbet eden Coşkun, yapılan atölye çalışmalarını da inceledi. Daha sonra Yahya Mazlum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM) binasında açılan nakış, çocuk step aerobik, okul öncesi, halı kilim, pasta çırağı, resim, ahşap boyama kurslarını ziyaret eden Sevilay Coşkun, ve beraberindekiler kursiyerlerin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceleyerek kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

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