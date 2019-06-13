Vali eşinden, hastane ziyareti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan hastalara ziyarette bulundu. Verilen hizmetlerin tanıtılmasının ardından Sevilay Coşkun, Osmaniye Devlet Hastanesinde bulunan; Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi ile Yeni doğan Servisleri ziyaret edildi. Yeni doğum yapmış anneler ve bebekleri samimi bir sohbet havası içerisinde görüşüp geçmiş olsun dileklerini ileten Coşkun, yeni doğan bebeklere çeşitli hediyeler sundu. Sevilay Coşkun, hastane yöneticileri ve çalışanları ile yaptığı keyifli sohbette anne ve bebek sağlığının ne kadar önem verilmesi gereken bir konu olduğu, hastanelerdeki en önemli ve öncelikli bölümlerin bu servisler olduğu, hastalara hizmet verirken empati yaparak hizmet kalite standartlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemenin sağlıklı bir nesil için ne kadar gerekli olduğuna değindi. Sevilay Coşkun, ayrıca sağlık hizmetleri konusunda hastane personelinin her zaman yanlarında olduklarını sözlerine ekledi.

Share This:

































