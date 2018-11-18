Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesini ziyaret etti. Dernek Başkanı Durmuş Öksüz’den dernek faaliyetleri hakkında bilgi alan Coşkun, şehit aileleri ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Vali eşi Sevilay Coşkun’un ziyaretlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun’un eşi Hilal Coşkun, İl Jandarma komutanı Tamer Bilcan’ın eşi Özlem Bilacan ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hacı Ali Büber’in eşi Sebahat Büber’da yer aldı. Coşkun, şehit ve gazi ailelerine her zaman gönüllerinin ve kapılarının açık olduğunu ifade ederek, “Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve gazilerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onlar bizim başımızın tacıdır.” diye konuştu. Ziyaretten çok memnun kaldıklarını ifade eden gazi ve şehit yakınları, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını, hiç bir zaman yalnızlık hissetmediklerini belirterek, teşekkür ettiler. /İbrahim EMÜL

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