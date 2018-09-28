Vali Ömer Faruk Coşkun’un 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Dolasıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Vali Coşkun mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Yaşlılık, her insan için değişik mana ve önem ifade etmekte olup bu yönüyle hayatın çok özel bir dönemidir.

Bu özel dönemde tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır.

Geçmişten günümüze bir kültür köprüsü olmuş, yaşamları boyunca çocuklarına, torunlarına, içinde yaşadığı topluma, ülkesine ve dünyaya hizmet etmiş yaşlılarımızın, bedensel ve ruhsal olarak işlevselliğinin azaldığı söz konusu dönemlerinde her türlü ihtiyaçlarının karşılanarak yaşam kalitelerini artırmak devlet ve millet olarak öncelikli görevimiz olmalıdır.

Millet olarak asla bir yük olarak görmediğimiz, aksine varlıklarıyla mutluluk duyduğumuz yaşlılarımıza ikinci bahar niteliği taşıyan bu dönemlerinde, Osmaniye Valiliği olarak sağlık, huzur ve refah içerisinde yaşamalarına yönelik çaba ve gayretlerimizin devam edeceğini belirtmek istiyor, bugünlerimizin mimarı olan saygıdeğer büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu, mutlu ve hayırlı ömürler dileyerek, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”