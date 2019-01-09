 Vali Ömer Faruk Coşkun’un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Vali Coşkun, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.

Türkiye’nin demokratik, şeffaf ve hür bir ülke olarak ilerlemesinde vazgeçilmez unsurlardan birinin de özgür ve tarafsız basın olduğu muhakkaktır. Her alanda büyüyen ve gelişen Türkiye’de, Türk basını da teknolojik değişimlere bağlı olarak kendini yenilemekte ve vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.

Güvenilirlik, doğru ve dürüst habercilik, objektiflik, basın meslek ilkelerine bağlılık, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi unsurlar demokratik toplumlar için vazgeçilmezdir.

Gazeteci, ilettiği her haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Bu yönüyle gazeteciler, kamu vicdanının sesi olmak gibi bir misyon taşımaktadırlar. Gazetecilerin görevlerini en iyi şekilde ifa etmek için gece gündüz, kar kış, yağmur çamur gözetmeden ortaya koydukları çaba takdire şayandır.

Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın, yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri; bizlere çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır.

Bu bağlam da Valilik olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunuyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”