Vali Ömer Faruk Coşkun’un 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Vali Coşkun, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Sağlık ve sağlıklı yaşama hakkı her insanın devredilemez ve vazgeçilemez temel hakkıdır. Bu hakkın bir ülkede layığıyla uygulanması ve yerine getirilmesi ise yetişmiş, bilinçli ve fedakâr kadrolarla mümkündür. Karşılıksız hizmet ve fedakârlık isteyen mesleklerin başında şüphesiz hekimlik gelmektedir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünü ilke edinmiş, gece gündüz demeden, zaman ve mekân tanımaksızın insanları sağlığına kavuşturmak ve hayatlarını kurtarmak için sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretleri, büyük fedakârlıkları her türlü övgünün üzerindedir.

Modern dünyada gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergeleri arasında sayılmakta olan sağlık sektörünün, iyi işleyen ve kolay erişilebilir bir hizmet yapısına sahip olması, sağlık personelinin daha iyi imkânlarla çalışabilmesi, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, hepimizin ortak amacıdır.

Devletimiz hem sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almasını sağlamak, hem de bu hizmeti sunan tüm sağlık personelimizin, daha özverili bir şekilde çalışmalarına imkân sağlayacak kaliteli, modern ve meslek onuruna yakışır mekânlarda hizmet verebilmeleri için önemli yatırımlar yapmaktadır.

İnsana, görüşlerinden, dilinden ve dininden dolayı değil; insan olduğu için değer veren ve yaratılmışların en üstünü olduğu inancını benimseyen bir anlayışla; insanımızın sağlığını, insanımıza hizmeti her şeyin üstünde tutuyor bu anlayışla her alanda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle kendisini “insana hizmet” ilkesine adamış doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, bu kutsal mesleğe verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.”