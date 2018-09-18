Vali Ömer Faruk Coşkun’un 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, gaziler gününü kutladı. Yazılı bir mesaj yayınlayan Vali Coşkun, mesajında şunları söyledi:

“Vatanını canından aziz bilen, bağımsızlık uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, işgale, esarete ve zorbalığa her zaman karşı koymuş bir milletin evlatları olarak,özverinin nişanını bedeninde gururla taşıyan tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum.

Aziz Hemşehrilerim

Şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin haklı gurur kaynağı olmuştur. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesini, şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları ulvi mücadeleye borçluyuz. Bayrağımızın vatanımızın üzerinde halen özgürce dalgalanması da, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıklarının eseridir.

Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır. Şehit ve Gazilerimizin ortaya koydukları azim ve kararlılıkla tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz Bundan sonra da, Kahraman Gazilerimizin emanetine asla leke sürdürmeyecek, onların aziz hatırasını ilelebet yaşatacağız. Bize miras bıraktıkları bu vatanı birlik ve bütünlük içinde koruyarak, ülkemizi elbirliğiyle daha da güçlendireceğiz.

Aziz Osmaniyeliler

Özellikle vurgulamak isterim ki güvenlik güçlerimizden şehitlik mertebesine erişmiş ve büyük fedakârlık göstererek gazi olmuş her bir kahramanımızın aileleri bizlere emanettir. Bu mukaddes emanete sadakatle sahip çıkacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle istiklal mücadelesinde gösterdiği üstün başarıdandolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal’ rütbesi ile ‘Gazi’ unvanı verilişinin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tarihimize yön veren bütün kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla yâd ediyor, bütün gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”