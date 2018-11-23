Vali Ömer Faruk Coşkun’un 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutladı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Coşkun, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“24 Kasım 1928 tarihinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesinin 90’ıncı, bu anlamlı günün öğretmenler günü olarak kutlanmaya başlanmasının ise 38. yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. İdealini ve heyecanını daima taze tutan kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde inşallah ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir.

Bizler “bir harf öğretene kırk yıl kölelik yapmaya razı olan” bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizler öğretmenleri İrfan Ordusu’na benzeten, “milletleri kurtaranların yalnız ve yalnız öğretmenler” olduğunu savunan bir anlayışın temsilcileriyiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle “Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.”

Bu tespitten yola çıkarak öğretmenin sadece insana “insanca yaşamayı” öğreten bir kişi değil, aynı zamanda milletleri ayakta tutan en önemli aktör olduğunu da anlamış bulunmaktayız.

Gerçekten de öğretmenler Türk milleti nezdinde çok önemli ve muazzez bir yere sahiptir. Bu muazzez yerin ne olduğunu anlamak için, öğretmenin atının ayağından sıçrayan çamuru elbisesinde bir onur nişanesi olarak gören ve bu elbisenin kefeni olmasını tembihleyen o yüce tavra bakmak yeterli olacaktır.

Değerli Öğretmenlerimiz

Sizlerden beklentimiz, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket edip, çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeniz, onları eleştirel düşünce sistemine sahip, kişilikli, kendine güvenen, ülkesini, milletini, bayrağını, dinini seven bireyler olarak yetiştirmenizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve vefat eden öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyor, bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en kalbi muhabbetlerimle kutluyorum.”