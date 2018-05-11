Vali Ömer Faruk Coşkun’un Anneler Günü Mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, anneler günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Vali Coşkun, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi.

“İnsanlığın hoşgörü, fedakârlık ve dayanışma duygularını güçlendirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, sevginin, sabrın, şefkatin ve karşılıksız emeğin kaynağı olan annelerimizi hürmetle selamlıyorum.

Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok paya sahip annelerimiz, bizlerde sevgiye, güzel ahlaka, erdeme, iyiliğe dair hasletlerin temelini de atan en önemli varlıklarımızdır.

Çocukları söz konusu olduğunda hiç bir zorluktan yılmayan, her türlü zorluğa göğüs gererek büyüten, yetiştiren, onların mutluluğu, sağlığı ve iyi bir insan olması için hayatları boyunca mücadele eden annelerimiz, ailenin temel direği, güçlü yarınların kurucularıdır. Hayat boyu bizlere yol gösteren meşaledir.

En büyük mucizesi ‘anne babaya öf bile demeyin’ emrini de içerisinde barındıran Kur’an olan Peygamber Efendimiz “Cennet, Annelerin Ayakları Altındadır” hadis-i şerifiyle anneliği en büyük payeyle payelendirmiştir. Varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren, onların ülkelerine ve topluma yararlı birer fert olarak yetişmelerinde bir kılavuz görevi gören annelerimizin hakkı hiç bir şekilde ödenemez.

Unutmayalım ki; Bilgi ve tecrübelerini çocuklarına aktaran annelerin ilmik ilmik dokuduğu, itinayla işlediği şahsiyetler, insanlığın da kaderini tayin ederler. Annelik, ruhları da medeniyetleri de inşa etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta tüm şehit anneleri ve engelli çocuklarına fedakârca bakan anneler olmak üzere, bütün annelerin anneler gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”