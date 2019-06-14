Vali Ömer Faruk Coşkun’un Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl dönümü Mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’un Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Vali Coşkun mesajında şunları söyledi:

“Kurulduğu günden bu yana yurdumuzun dört bir yanında, halkımızın huzur ve güvenliği için fedakârca hizmet eden Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamaktayız.

1839 yılında kurulan, gelişen güçlü yapısı ve eğitim düzeyi ile kıvanç duyduğumuz, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakâr mensuplarıyla milletimizin emniyeti için gece-gündüz demeden cansiperane çalışan ve onurlu bir görevi ifa eden Jandarma Teşkilatımız en küçük biriminden en yüksek rütbelisine kadar görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmektedir.

Bu asli görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, aynı zaman da hayata geçirdiği insan odaklı sosyal projeler ve kültürel hizmetlerle, halk ile devlet arasında önemli bir köprü olmuştur.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı ile halkımızla bütünleşmiş, halkımızın memnuniyetini kazanmış, aziz milletimizin gönlünde her zaman müstesna bir yerde olmuştur.

180 yıldır olduğu gibi bugün de, toplumumuzun huzur ve güvenliğinin sağlanması için kendisine tevdi edilen görevleri, demokratik değerleri ve insan haklarını esas alan üstün vazife ve hizmet anlayışıyla yerine getireceğine ve hiçbir tehdide boyun eğmeden üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; Mukaddes vatan görevini büyük bir vatan sevgisiyle, canı pahasına, cesaretle yaparken şehit olan kahraman askerlerimiz, birer fedakârlık ve feragat timsali olarak milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır.

Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, saygılar sunuyorum.”