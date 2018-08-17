Vali Ömer Faruk Coşkun’un Kurban Bayramı Mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yazılı bir açıklama ile vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Vali Coşkun mesajında şu görüşlere yer verdi.

“Bizi insan ve millet haline getiren vefa, şefkat, merhamet gibi duygularımızın ve değerlerimizin en fazla farkına vardığımız zamanlar şüphesiz bayramlardır.

Bayramlar gönülleri imar etme seferberliğidir. Huzur ve saadet membaı bayramlarımız, bizi birbirimize yaklaştıran, ortak istikamete yönlendiren ve manevi halesiyle hepimizi kuşatan kutlu birer vesiledir.

Kurban bayramı huzurun, birlik ve beraberliğin, esenliğin ve teslimiyetin bayramıdır. Bu mübarek bayramda değerlerimize sımsıkı sarılmalı; yetimlere, kimsesizlere el uzatmalı, çaresizlere çare olmalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmektir. Kurban, ihtiyacı olana el uzatmak, neşeden yoksun mahzun yüreklere ve hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımaktır.

Ebedi kardeşliğimizi, tebrikler ve tekbirlerle yeniden ihya edeceğimiz Kurban Bayramı, akıp giden zaman içinde, gitgide uzaklaşan nesilleri yeniden bir araya getirip bağlayan kadim bir düğüm olması hasebiyle, dargınlıkları, küslükleri unutmak, bizden bir selam bekleyen büyüklerimizi hatırlamak, gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızı sevindirmek içinde büyük bir fırsattır.

Aziz Osmaniyeliler

Valiliğimiz, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli hazırlığı yapmış ve her türlü tedbiri almıştır. Sizlerden kurumlarımızın aldığı kararlara ve görevlilerin ikazlarına uymanızı rica ediyorum. Bayram sevincini acıya dönüştürmemek adına herkesi bir kez daha trafik kurallarına uymaya, daha dikkatli davranmaya ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağırıyorum. Unutmayalım ki, en büyük bayram, sevdiklerimizle birlikte olmaktır.

Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramının İslam âlemine, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, mazlumların gözyaşının dinmesini ve umutla yoğrulmuş bir dirilişe vesile olmasını temenni eder, siz aziz Osmaniyelilerin Kurban Bayramı’nı tebrik ederim.”