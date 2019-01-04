Vali Ömer Faruk Coşkun’un Osmaniye’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıldönümü Kutladı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümünü yayınladı yazılı bir mesajla kutladı.

Vali Coşkun, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Öncelikle, 97 yıl önce şaha kalkan bir milletin bağımsızlığı uğrunda, vermiş olduğu takdire şayan bir mücadeleyle canları pahasına bu toprakları bize vatan yapan, bu toprakların gerçek sahipleri, ecdadımızı minnet ve şükranla anıyorum.

Sevgili Osmaniyeliler

Milli Mücadele, Anadolu’nun her karış toprağına Yüce Türk Milletinin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birini de yiğitler şehri Osmaniye’mizde verilen kurtuluş mücadelesi teşkil etmektedir.

Osmaniye’nin kurtuluşu, bağımsızlık aşkının; hava, ekmek ve sudan daha kıymetli olduğunun tarihe kayıt düşüldüğü destanın adıdır. Yiğitlerin ve yiğit ruhlu Osmaniye halkının başı dik, alnı açık Hakka yürüyüşüdür. Osmaniye’nin kurtuluşu toprağı vatan yapan iradenin, toprakta filizlenişi; yeniden bir diriliş için ayağa kalkan bir milletin yürekleri toplu vurdukça onu hiçbir topun ve tankın sindiremeyeceğinin en güzel örneğidir.

Asla unutmamalıdır ki 7 Ocak; mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kız kardeşimizin gelinliği, şehidimizin son örtüsü mukaddes bayrağımızı gönderden indirmeye çalışanların ve o bayrağa bizim gözümüzle bakmayanların mezarının bu topraklarda kazıldığı gündür.

Aziz Osmaniyeliler

Bizlere düşen, ecdadımızın tarihe yazdığı bu kahramanlık destanını gençlerimizin beyinlerine tarihimizin en büyük derslerinden birisi olarak nakşetmektir. Osmaniye’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümünde bu mücadele ruhunu yeniden her alanda canlandırmalıyız. Yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhu aşılamalı ve memleketimizi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Osmaniyeli hemşerilerimin, 7 Ocak Osmaniye’ninDüşman İşgalinden Kurtuluşunun 97’nci yılını kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmetle yâdediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”