 Maltepe Escort pendik escort manavgat escort maltepekres.org maltepeelektrikariza.com kartal escort alanya escort kadikoy escort
MENÜ
Bugün: 09 EYLÜL 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 93.274
DOLAR 6,4113
EURO 7,3750
ALTIN 246,64
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Valizinden kaçak sigara çıkan yolcuya 9 bin 100 lira ceza283 defa okundu

kategorisinde,08 Eyl 2018 - 18:57 tarihinde yayınlandı
Valizinden kaçak sigara çıkan yolcuya 9 bin 100 lira ceza

Osmaniye’de şehirler arası taşımacılık yapan bir minibüsteki yolcunun valizinden kaçak sigara çıkması sonucu şahsa, 9 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerince Toprakkale İlçesi Büyüktüysüz Köyü E 90 Otoyolunda, kaçakçılık olaylarının önüne geçilmesine yönelik yapılan çalışmada, şüphe üzerine durdurulan bir yolcu minibüsünün bagajında arama yapıldı. Detaylı incelemede ekipler, Suriye uyruklu 36 yaşındaki A.A.’ya ait valiz içerisinden 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda şüpheli A.A’ya her bir paket için 14 lira olmak üzere 9 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ