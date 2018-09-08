Valizinden kaçak sigara çıkan yolcuya 9 bin 100 lira ceza

Osmaniye’de şehirler arası taşımacılık yapan bir minibüsteki yolcunun valizinden kaçak sigara çıkması sonucu şahsa, 9 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerince Toprakkale İlçesi Büyüktüysüz Köyü E 90 Otoyolunda, kaçakçılık olaylarının önüne geçilmesine yönelik yapılan çalışmada, şüphe üzerine durdurulan bir yolcu minibüsünün bagajında arama yapıldı. Detaylı incelemede ekipler, Suriye uyruklu 36 yaşındaki A.A.’ya ait valiz içerisinden 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda şüpheli A.A’ya her bir paket için 14 lira olmak üzere 9 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

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