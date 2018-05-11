“Varoluş İç Güdüsü ve Hedef” konulu konferans

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Sağlık Yüksekokulu tarafından “Varoluş İç Güdüsü ve Hedef” başlıklı konferans düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Murat Türk’ün yanı sıra Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Eyüp Tel, Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serpil Uçar, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demiral, Sağlık Yüksekokulu Derya Atik ile çok sayıda akademisyenle birlikte idari personel ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansın moderatörlüğünü Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç yaptı. Dayangaç, “Varoluş İç Güdüsü ve Hedef” başlıklı konferans için Osmaniye’ye gelen 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat’a teşekkür etti. “Varoluş İç Güdüsü ve Hedef” başlıklı konferansın konuşmacısı 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, “Sorgulamayan, soru sormayan bir nesil yorum yapamaz. Yorum yapamayan bir nesil ise çözüm üretemez. Bizim soru soran, sorgulayan, yorum yapan ve problem çözün bir gençliğe ihtiyacımız var. Tesadüfler sizi bir yere kadar getirir. Hedefinizi iyi belirlerseniz iyi bir yere gelirsiniz.” dedi. Konferansın sonunda OKÜ Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy’un göndermiş olduğu telgrafı okurken, 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat’a ise Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk tarafından Karatepe Kilimi hediye edildi.

Haber: İbrahim Emül – Osmaniye