Vatandaşın dikkati akaryakıt hırsızlığını önledi

Osmaniye’de vatandaşların ihbarı üzerine, petrol boru hattından hırsızlık yapmak isteyen şüpheliler, jandarma devriyesini görünce kaştı. Yapılan incelemede, boru hattına vana yerleştirildiği, akaryakıt hırsızlığının ise gerçekleştirilemediği öğrenildi. Gece geç saatlerde, Merkez ilçeye bağlı Aslanlı Köyü Mevkiinde bulunan Botaş’a ait Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinde dolaşan şüpheli bir kamyonun olduğu ihbarında bulunulması üzerine, bölgeye jandarma devriye ekibi gönderildi. Yapılan araştırma neticesinde, olay yerinden iki şüpheli şahıs, bulundukları kamyonu terk edip ağaçlık alana kaçarak gece karanlığında izlerini kaybettirdi. Olay yerinde yapılan detaylı incelemede ise aracın 56 yaşındaki M.P. üzerine kayıtlı olduğu, şase numarasının kaynaklanarak silindiği, kasasında boş bir tankerin bulunduğu ve aynı zamanda boru hattına yerleştirilmiş bir adet vananın bağlandığı belirlendi. Vatandaşın dikkati ve ihbarı üzerine boru hattından akaryakıt hırsızlığı gerçekleştirilmeden önlenirken, jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE