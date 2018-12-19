Vatandaşlar, Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarıldı

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, vatandaşları Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyarıldı. Ülke genelinde, bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmelerinin, kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmakta olduğunu belirten Dr. Öznavruz, güneybatıdan esen bir rüzgâr olan “lodos” nedeniyle her yıl onlarca kişinin, karbon monoksit gazı ile zehirlenmekte olduklarını söyledi. Karbonmonoksidin, renksiz, tatsız, kokusuz ve yanıcı zehirli bir gaz olduğunu belirten Öznavruz, “Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller zehirlenme ve ölüme neden olur. Hava gazı, kömür ve benzeri ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbon monoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir.

YATMADAN ÖNCE SOBAYA KESİNLİKLE YAKIT KOYMAYIN

Vatandaşları, soba ve bacalarla ilgili uyması gereken kurallar hakkında bilgilendiren Öznavruz, “Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli. Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalıdır. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmelidir. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalıdır. İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmelidir. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalıdır. Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmelidir. Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1m. daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalıdır.” dedi.

LODOSLU HAVALARDA, GEREKMEDİKÇE SOBA YAKMAYIN

Lodoslu havalarda, esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe sobanın yakılmaması gerektiğini vurgulayan Öznavruz şöyle dedi: “Yanmakta olan soba yatmadan evvel mutlak surette söndürülmelidir. Bina yanlarında veya çatı saçak altlarında yürümemeye veya durmamaya özen gösterilmelidir. ”

Haeber:İbrahim Emül – Osmaniye