Vatandaşlara, ‘AFAD Gönüllüsü olun’ daveti

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Serhat Bulut, vatandaşları, olası bir afet ve acil durumda, uzman ekiplere destek olacak yeri geldiğinde ise onlarla birlikte arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev olacak bireylerden oluşan ‘AFAD Gönüllüsü’ ailesine davet etti. Müdür Serhat Bulut, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin yıldönümü dolayısıyla basın açıklamasında bulundu. Bulut, “Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen 17 Ağustos Marmara Depreminin hala acısı ve hüznünü yaşayan milletimizin bir ferdi olarak; Marmara depremi ve diğer depremlerde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kalanlara da başsağlığı diliyorum. Bu acı olay, deprem hakkında daha çok bilinçlenmemiz gerektiğini ortaya koymuştur.” dedi.

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ve projeler, gerekse AFAD İl Müdürlüklerinin çalışmaları ve ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların yapmış oldukları çalışmaların kendilerini, afetlere ve bir afet türü olan depremlere daha hazır hale getirdiğini söyleyen Bulut, ” Deprem konusunda yapılan en son çalışmalara, e- devlet üzerinden yaşadığınız yerin ve bölgenin deprem tehlikesini öğrenebileceğiniz Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği örnek gösterilebilinir. İlimiz düzeyinde ise okul öncesinden başlayarak verdiğimiz ve vermekte olduğumuz “Afet Bilinci Eğitimleri” ile her yaş gurubun afetler konusunda bilinçlenmesini hedefliyoruz. Hamdolsun ki hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.” diye konuştu.

AFAD GÖNÜLLÜLÜĞÜ PROJESİNE İLGİ YÜKSEK

Serhat Bulut, Osmaniye’nin, ülkenin birçok bölgesi gibi deprem tehlikesi altında olduğunun bilinciyle, AFAD ailesi olarak, gerçekleştirilmekte olunan eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle deprem konusunda üzerlerine düşen görevi layıkıyla yapmaya çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti: “Bunun yanında; 2019 yılının ” Afetlere Hazırlık Yılı” ilan edildiğini ve her aya bir konu başlığı ile toplumda Afet bilincinin arttırılmasının hedeflendiğin altını çizmek isterim. Son olarak da tüm vatandaşlarımızı olası bir afet ve acil durumda, uzman ekiplere destek olacak yeri geldiğinde ise onlarla birlikte arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev olacak bireylerden oluşan AFAD Gönüllüsü ailesine davet ediyorum. Osmaniye İlinde AFAD Gönüllü ekibini oluşturma aşamasındayız. Şu ana kadar istatistikler, Osmaniyeli hemşerilerimizin AFAD Gönüllülüğü projesine ilgisinin de oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Bu hususta tüm Osmaniyelilere şükranlarımızı sunarken, topraklarımızın büyük bir kısmının deprem tehlikesi altında olduğunu aklımızdan çıkarmadığımız, deprem öncesi önlemleri ihmal etmediğimiz, deprem anında ve sonrasında doğru davranış şekillerini uyguladığımız günler dilerim.”

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