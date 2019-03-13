Vatandaşlara, kalın bağırsak kanseri anlatıldı

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda, vatandaşlar kalın bağırsak kanseri konusunda bilgilendirildi. Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından, mart ayı Kalın Bağırsak Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında İl merkezinde bulunan Büyük Cami’de stant kurularak eğitim çalışması yapıldı. Cami cemaati içerisinde bulunan 50 – 70 yaş arası vatandaşlara, basit bir test ile tarama yaparak erken evre kalın bağırsak kanserini teşhis edilebileceği bilgisi verildi. Ayrıca Gaitada Gizli Kan (GGK) kiti dağıtımı ve taramanın nasıl yapılacağı konusunda da eğitim verilip, kolon kanseri konusunda bilgilerin bulunduğu el broşürlerinden dağıtıldı.

Share This:

































