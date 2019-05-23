Vefat eden Kore Gazisinin madalya ve beratı ailesine verildi

Osmaniye’de, 7 nisan günü 88 yaşında vefat eden merhum Kore Gazisi Mehmet Davarcı için, Güney Kore Hükümetince gönderilen şeref madalyası ve beratı ailesine verildi. Valilik makamında düzenlenen törende Merhum Gazinin ailesinin yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Ali Kurt da bulundu. Merhum Gazi Mehmet Davarcı’nın Kore’de göstermiş olduğu yararlılık sebebiyle Kore Devleti tarafından kendisine madalya gönderildiğini ifade eden Vali Coşkun, “Bugün Merhum Gazimizin madalya ve beratını ailesine takdim ediyoruz. Onun hatırası olan bu madalya ailesine yadigâr kalacak ve nesilden nesile aktarılacaktır. Gazimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Bu vesile ile şehitlerimize ve vefat etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de uzun ömürler diliyorum.” diye konuştu. Vali Coşkun, Madalya ve Beratı, Kore Gazisi Mehmet Davarcı’nın kardeşi Ali Davarcı’ya teslim etti. Vali Coşkun tarafından takdim edilen madalya ve beratın çok kıymetli olduğunu ifade eden Merhum Kore Gazimizin ailesi ise Vali Coşkun’a gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür ettiler.

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