Vekalet yoluyla kurban kesimi anlatıldı

Osmaniye İl Müftülüğü tarafından, “2018 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi” konulu tanıtım toplantısı düzenlendi. Cebeli Bereket Kültür Merkezinde ki programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr.Ömer Menekşe ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Oğuzhan Arıcı konuşmacı olarak katıldı. Merkez Fetih Camii İmam Hatibi Mahmut Durmuş’un Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV Genel Müdürlüğünün hazırladığı Kurban Sinevizyon gösteriminin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu açılış konuşmasını yaptı. Kurban ibadetinin insanlık tarihi kadar eski bir ibadet olduğunu belirten Müftü Tahiroğlu, ” İnsanlığın olmazsa olmazıdır. Allaha yakınlık vesilesidir. Sloganı Tekbir’dir. Tekbir ise, Müslüman’ın zikridir. Zikir, hatırlamak ve hatırlanmaktır. Kurban İbadeti ile Müminler; başta Allah’ı, sonra yakınlarını ve daha sonra da tüm kardeşlerini hatırlar ve birbirine yaklaşırlar.” dedi. Tahiroğlu konuşmasının devamında şöyle dedi: “Dünyada birçok yerde, özellikle 6 İslam coğrafyasında, İçinden geçtiğimiz süreçte; tüm insanlığı kuşatan şiddet, terör, nefret, düşmanlık, ırkçılık, ayrımcılık, işgal, sömürgecilik, islamafobya ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan zorunlu göç, açlık, yoksulluk, haksızlık, adaletsizlik gibi sorunlarla mücadele etmek için farkındalık ve bilinç oluşturma gayreti ve yardım konularını genelde Türkiye Cumhuriyeti Devleti özelde ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV üstlenmiştir. İşte bunun adı, iyiliktir, yardımdır, kurbandır. Bunun adı Türkiye’dir”. Vekâlet yoluyla kurban bağışı yapan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü ve İl Özel İdare Genel Sekreterine bağış belgelerini İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu takdim etti. Vali Ömer Faruk Coşkun, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, “İnşallah rabbim ibadetlerimizi kabul buyursun. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Vakfımız hem yurt içinde hem de yurt dışında her konuda olduğu gibi kurban hizmetleri organizasyonlarında da güvenilir bir şekilde yerine getiriyor.” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç.Dr.Ömer Menekşe sunumunda Vekâlet Yoluyla Kurban’ın tanımı, kimlere ve nasıl ne şekilde ulaştırıldığı, Kurban ibadetinin istismarı konularını detaylarıyla anlattı. Daha sonra TDV Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Oğuzhan Arıcı’nın Vekâletle Kurban Kesim programının amacı, ortak çalışılan kurumlar, Kurbanların satın alınması, Kurban bağışlarının kabul yöntemi, Kesim ve dağıtım yapılacak ülkelerin belirlenmesi, 2017 yılı istatistik bilgileri, TDV gönüllüsü olmak ve Dünyanın dört bir yanından görüntü sunumlarıyla sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE