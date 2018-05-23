Vektörle bulaşan hastalık riskleri eğitimi

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, vektörle bulaşan hastalıkların kontrolünü sağlamak, yerli bulaşı olmayanların ülkede yayılmasını önlemek ve olası hastalık salgınlarının önüne geçebilmek için eğitim toplantısı düzenlendi. Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Hayat Merkezi Toplantı Salonunda ki eğitim seminerine, Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdaresi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden birer temsilci, Muhtarlar Derneği Başkanı, İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanları, Sıtma Savaş Birim Sorumlusu, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Uzmanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcısı katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, dünya genelinde tüm enfeksiyon hastalıklarının yüzde 17’sini oluşturan vektörle bulaşan hastalıklar nedeniyle her yıl 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmekte olduğunu söyledi. Küresel ısınma ve küreselleşmenin etkisiyle önemi giderek artan vektörle bulaşan hastalıklara, sivrisinek, tatarcık, kene, çeçe sineği, pire, karasinek ve salyangoz gibi pek çok canlı vektörlük etmekte olduğunu vurgulayan Öznavruz şöyle dedi: “Ülkemizde de sıtma ve leishmaniasis hastalıkları başta olmak üzere Batı Nil virüsü enfeksiyonu, deng ateşi, chikungunya hastalığı, Zika virüs hastalığı, sarı humma gibi hastalık etkenlerini taşıyan sivrisinek ve tatarcık türlerinin mevcudiyeti, büyük nüfus hareketleri, düzensiz göçmenler, bu hastalıkların endemik olduğu ülkelere seyahatin artması, ülkemizin hastalıkların kolayca yayılabileceği subtropikal iklim kuşağında yer alması, komşu ülkelerde hastalıkların kontrolüne yönelik zafiyetler gibi nedenlerle vektörle bulaşan hastalık riskleri artmış ve hastalık trendlerinde değişiklikler izlenmeye başlanmıştır.”

Share This:

































