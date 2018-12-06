Velieceoğlu, yeni kitabını tanıttı

Osmaniyeli emekli eğitimci, yazar Ramazan Velieceoğlu ikinci kitabını tanıtmak amacı ile basın toplantısı düzenledi.

Osmaniye’nin Akyar köyünde, kendisinin sözleri ile; tarladaki bir kara çadırda 1938 yılında dünyaya gelen Ramazan Velieceoğlu, kendisine ait ikinci kitabı olan; “Çete Kara Mehmet ve Dörtyol’da ilk kurşun” adlı kitabının tanıtımını yaptı.

OŞYAD organizasyonu yapılan kitap tanıtım toplantısı, Kıbrıs şehidi Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı çay bahçesinde gerçekleşti.

Eğitimci-Yazar Ramazan Velieceoğlu düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmasına başlarken, Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği’nin kendisine gösterilen ilgisine teşekkür ederek başladı.

Velieceoğlu; geçtiğimiz yıl içerisinde, “Saçıkara yörükleri’nin yakın tarihi” adlı kitabını yayınlayarak okurları ile buluşturduğunu belirtti.

Okulların bir çok ders kitaplarında ortak yazar olarak görev yapan Ramazan Velieceoğlu, kendi yayınları arasında ikinci kitabını “Çete Kara Mehmet ve Dörtyol’da ilk kurşun” adı ile 2018 yılının Kasım ayında çıkardığını söyledi.

Velieceoğlu, 196 sayfadan oluşan kitabında, “Çete Kara Mehmet” ile birlikte kurtuluş savaşında Dörtyol’daki ilk kurşun olayındaki gelişmeler üzerine yaptığı araştırmaları yazarak kitap halinde okurları ile buluşturduğunu söyledi.

Kitabında yazdıkları ile ilgili konuşan Velieceoğlu, 19 Aralık 1918 gündeki Dörtyol’daki düşmana ilk kurşunu sıkanın “Kara Mehmet” olduğunu belirtirken, bir başka Tarihçi yazarın yazdığı “milli mücalede Dörtyol ve ilk kurşun” adlı kitabının 127. sayfasındaki anlatımı eleştirerek; O yazarın Osmanlıca’dan tercüme ettiği belgelerin yanlışlığı üzerine vurgu yaptı.

Eğitimci-Yazar Ramazan Velieceoğlu kitabının tanıtım toplantısının sonunda katılımcılara imzalı kitaplarını hediye etti.