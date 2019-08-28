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Virajı alamayan asfalt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı416 defa okundu

kategorisinde,28 Ağu 2019 - 14:28 tarihinde yayınlandı
Virajı alamayan asfalt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan asfalt yüklü tanker devrildi. Araç sürücüsü Hasan Kaptan hafif şekilde yaralanırken, yol bir süreliğine ulaşıma kapandı. Kaza sabah saatlerinde Toprakkale Adana D400 Karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Adana yönüne seyir halinde olan Hasan Kaptan idaresindeki 21 BC 315 Plakalı asfalt yüklü tanker, Mustafabeyli mevkiinde, virajı alamayarak devrilip yan şekilde durdu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Kaptan, olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir müddet ulaşıma kapanan yol, aracın yoldan kaldırılması ve itfaiye ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber:İbrahim Emül – Osmaniye

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