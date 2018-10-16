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Virajı alamayan otomobil su kanalına devrildi, 3’ü çocuk 7 yaralı581 defa okundu

kategorisinde,16 Eki 2018 - 16:09 tarihinde yayınlandı
Virajı alamayan otomobil su kanalına devrildi, 3’ü çocuk 7 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, virajı alamayarak su kanalına devrilen otomobildeki, 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Yarbaşı Beldesi’nde meydana geldi. Bahçe ilçesi istikametinden Düziçi’ne seyir halinde olan H.Y. (41) idaresindeki 31 YK 180 plakalı otomobil, Yarbaşı Beldesi Merkez mahallesi mevkiine geldiğinde, iddiaya göre viraja hızlı girmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Devrilen otomobildeki sürücü H.Y. ile birlikte yolculardan E.N.Y. (9), Z.Y. (58), B.E.Y. (2), H.Y.Y. (3), S.Y. (21), E.H.Ç. (35) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslar ile Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, tedavileri tamamlanan yaralıların taburcu edildikleri öğrenildi.

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